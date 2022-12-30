Новый налог вводится с 2023 года в России

30 дек. 16:07

Жители России впервые будут платить налог на доходы со вкладов по результатам следующего года, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Собирать новый налог планировать уже по итогам 2021 года, но весной-2022 россиян законодательно освободили от него в качестве одной из мер поддержки. В будущем году послаблений не ожидается.

Изменились правила начисления налога: ставка останется 13%, но расчет максимального необлагаемого налогом процентного дохода будет осуществляться иначе. Прежде нужно было умножить миллион рублей на уровень ключевой ставки на начало года, то есть для 2023 года - на 7,5%. сейчас же будет браться максимальное значение ключевой ставки за год.

Уплатить налог на процентный доход, полученный в 2023 году, необходимо будет до декабря 2024 года.