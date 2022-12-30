Ильхам Алиев назначил своего спецпредставителя в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах

30 дек. 15:59

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о назначении спецпредставителя в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район.

Согласно документу, Вахид Расим оглу Гаджиев стал специальным представителем главы государства в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, созданный указом президента от 7 июля 2021 года №1386 "О новом разделении экономических районов в Азербайджанской Республике".