Врач назвала самые вредные новогодние блюда

30 дек. 15:48

Традиционные салаты оливье и селедка под шубой относятся к самым вредных новогодним угощениям, заявила врач-диетолог новгородского Центра медицинской профилактики Антонина Чарышкина, пишет "Доктор Питер".

В оливье несколько особо вредных продуктов, пояснила она. "В первую очередь - майонез. Он очень калорийный, соленый и содержит эмульсию из белка, жиров и простых углеводов, слишком тяжелую для переваривания. Вареная колбаса тоже отличается большой калорийностью, содержит нитриты, фосфаты, глутамат, консерванты и много соли. В целом это плохо влияет на обменные процессы, микрофлору, угнетает работу нервной системы, клеточное дыхание… Перечислять отрицательные эффекты можно долго", - сообщила диетолог.

Она добавила, что отварной картофель и консервированный горошек имеют высокий гликемический индекс, делают блюдо еще калорийнее.

Врач предлагает заменить майонез на соус из смеси йогурта, горчицы и лимонного сока, это позволит уменьшить калорийность оливье в 5 раз. Колбасу лучше заменить отварной курицей, часть маринованных огурцов - свежими.

Главной проблемой селедки под шубой также является майонез. Селедка же содержит много соли и довольно калорийна. По словам диетолога, здесь майонез можно заменить на сметану, часть картофеля - на яблоки.