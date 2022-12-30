Заседание по отмене наказания для Саакашвили перенесли на 2023 год

30 дек. 15:47

Судебное заседание, на котором должен был обсуждаться вопрос отмены или отсрочки наказания для бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, перенесли с сегодняшнего дня на 9 января следующего года, об этом сообзил его адвокат Шалва Хачапуридзе.

Судья Тбилисского горсуда Георгий Аревадзе пояснил, что удаляется в совещательную комнату, где будет принимать решение по другому делу, передает Sputnik Грузия.

Адвокаты Саакашвили назвали перенос заседания умышленным затягиванием процесса, напомнив, что экс-президент находится в тяжелом состоянии.

На сегодняшнем заседании должен был пройти допрос американского невролога. Ранее были допрошены американские токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит, которые сказали, что что у Саакашвили прогрессирующая деменция, связанная с попаданием в его организм тяжелых металлов, помочь от нее может только лечение за границей.