РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Заседание по отмене наказания для Саакашвили перенесли на 2023 год

Заседание по отмене наказания для Саакашвили перенесли на 2023 год

Судебное заседание, на котором должен был обсуждаться вопрос отмены или отсрочки наказания для бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, перенесли с сегодняшнего дня на 9 января следующего года, об этом сообзил его адвокат Шалва Хачапуридзе.

Судья Тбилисского горсуда Георгий Аревадзе пояснил, что удаляется в совещательную комнату, где будет принимать решение по другому делу, передает Sputnik Грузия.

Адвокаты Саакашвили назвали перенос заседания умышленным затягиванием процесса, напомнив, что экс-президент находится в тяжелом состоянии.

На сегодняшнем заседании должен был пройти допрос американского невролога. Ранее были допрошены американские токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит, которые сказали, что что у Саакашвили прогрессирующая деменция, связанная с попаданием в его организм тяжелых металлов, помочь от нее может только лечение за границей.

1170 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version