Казахстан займется регулированием майнинга криптовалют

30 дек. 15:22

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан".

В законе говорится о положениях, касающихся синхронизации времени введения в действие с нормами законопроектов в сфере цифровых активов.

С новым законом майнеры получат право приобрести электроэнергию из общей энергосистемы только при наличии профицита и исключительно через биржу КОРЭМ.

Также лицензирование майнинга будет проводиться по двум категориям лицензий. Первая категория - цифровые майнеры, владеющие соответствующей инфраструктурой - центрами обработки данных, соответствующими требованиям по оборудованию, расположению и безопасности.

Вторая категория - цифровые майнеры - владельцы оборудования, которые арендуют ячейки в центрах обработки данных и не претендующие на энергетическую квоту.

Помимо обязательной аккредитации, вводятся отдельные требования для майнинг-пулов в части расположения их серверных мощностей в Казахстане и соблюдения правил информационной безопасности.