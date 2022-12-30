В одном из районов Кубани продлили высокий уровень террористической опасности

30 дек. 14:59

Меры безопасности в Темрюкском районе Краснодарского края, введенные 8 октября из-за теракта на Крымском мосту, продлены до 13 января, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о продлении до 13 января 2023 года "желтого" уровня террористической опасности в Темрюкском районе, введенного 8 октября из-за теракта на Крымском мосту", - сказано в сообщении.

В соответствии с продлением "желтого" уровня, оперативные и спасательные службы, медучреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин.