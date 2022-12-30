Россияне хотели бы восстановления СССР

30 дек. 14:39

Опрос ВЦИОМ показал, что почт половина россиян хотели бы, чтобы СССР был восстановлен.

СССР ассоциируется у россиян со стабильностью, уверенностью в завтрашнем дне, спокойствием и надежностью (16%), детством, молодостью (15%), хорошими временами, когда было лучше (15%), дружбой народов и сплоченностью (13%). Также у них есть следующие ассоциации, связанные с тем временем: величие и сила, дешевые продукты, справедливость и защищенностью, стабильная работа и зарплата, бесплатное образование. Также россияне вспомнили о дефиците и очередях, пионерии и красном галстуке, об ограничении прав и свобод, репрессиях и тоталитаризме.

В СССР было больше хорошего, уверен 51% опрошенных. О распаде СССР сожалеют 58% граждан, не жалеют - 20%.

Восстановления СССР хотели бы 48% россиян, скорее не хотели бы - 37%.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 16 декабря 2022 года, в нем приняли участие 1600 человек от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.