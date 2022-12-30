Путин поздравил лидеров стран Центральной Азии с Новым годом

30 дек. 14:33

Президент России Владимир Путин направил лидерам Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана поздравительные телеграммы по случаю Нового года.

Как отметил глава государства в письме Касым-Жомарту Токаеву, в 2022 году отношения России и Казахстана продолжили динамичное развитие на прочной основе принципов стратегического партнёрства, союзничества и добрососедства.

"Хорошие показатели демонстрировала двусторонняя торговля, успешно воплощались в жизнь крупные совместные проекты в промышленной, энергетической и других сферах", - говорится в сообщении.

Путин также выразил уверенность, что совместными усилиями удастся обеспечить дальнейшее наращивание многопланового двустороннего сотрудничества, продолжить скоординированную работу в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС.

"Это отвечает интересам братских народов, идет в русле упрочения стабильности и безопасности в Центральной Азии, Каспийском регионе и на евразийском пространстве в целом", - добавил он.

В телеграмме президенту Кыргызстана Садыру Жапарову российский лидер подчеркнул, что партнерские и союзнические отношения двух стран развиваются по восходящей. Он напомнил, что государства активно взаимодействуют в рамках евразийских интеграционных процессов, объединяют усилия в противостоянии вызовам региональной и международной безопасности.

В конце Путин выразил надежду на продолжение совместной работы по развитию конструктивного сотрудничества во всех областях на благо народов России и Кыргызстана.

В новогоднем послании президенту Таджикистана Эмомали Рахмону президент РФ акцентировал внимание на том, в этом году отношения двух стран динамично развивались в духе союзничества и стратегического партнерства.

"Планомерно продвигался политический диалог на всех уровнях, воплощались в жизнь взаимовыгодные совместные проекты в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах, Москва и Душанбе координировали усилия в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС в целях противодействия угрозам и вызовам региональной безопасности", - говорится в тексте.

Российский лидер выразил готовность к продолжению совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

В письмах туркменскому лидеру Сердару Бердымухамедову и председателю Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову Владимир Путин напомнил об успехах в двусторонних отношениях.

"В частности, подписана Декларация об углублении стратегического партнёрства, которая, как отмечается, создала условия для качественного наращивания российско-туркменистанских связей на ключевых направлениях", - отметил глава государства.

"Рассчитываю на продолжение нашей конструктивной совместной работы – на двусторонней основе, в рамках СНГ, ООН, а также в форматах «Центральная Азия плюс Россия» и «каспийской пятёрки». Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения региональной безопасности и стабильности", – добавил он.

Поздравляя президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, президент России напомнил, что в уходящем году страны отметили 30-летия установления дипотношений.

"Основываясь на результатах, достигнутых за прошедшее время, страны продолжают всемерно развивать стратегическое партнерство и союзничество. Будет продолжена совместная работа по наращиванию продуктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях, партнерского взаимодействия в СНГ, ШОС и других многосторонних структурах, что отвечает коренным интересам народов и идет в русле обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии", - заключил Путин.