Лидеры России, Турции и Сирии могут провести встречу

30 дек. 15:00

Президенты России, Турции и Сирии могут провести трехстороннюю встречу, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью NTV.

По его словам, такие переговоры могут состояться, если будут выполнены необходимые условия.

"Сначала определенные обсуждения были проведены между нашими разведывательными органами, затем прошла встреча министров", - напомнил глава МО Турции.

Акар также уточнил, что на встрече в Москве турецкая сторона озвучила, что единственная цель Анкары - борьба с терроризмом.