Лидеры России, Турции и Сирии могут провести встречу

Президенты России, Турции и Сирии могут провести трехстороннюю встречу, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью NTV.
По его словам, такие переговоры могут состояться, если будут выполнены необходимые условия.
"Сначала определенные обсуждения были проведены между нашими разведывательными органами, затем прошла встреча министров", - напомнил глава МО Турции.
Акар также уточнил, что на встрече в Москве турецкая сторона озвучила, что единственная цель Анкары - борьба с терроризмом.