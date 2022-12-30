Путин поздравил Эрдогана с Новым годом

30 дек. 14:20

Президент России Владимир Путин, поздравляя лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с наступающим Новым годом, отметил успех совместных российского-турецких проектов.

"Владимир Путин констатировал, что в уходящем году удалось существенно расширить двустороннее сотрудничество во многих сферах, успешно реализуются крупнейшие совместные проекты, призванные обеспечить долгосрочную региональную энергетическую безопасность: возведение атомной электростанции "Аккую" и создание в Турции регионального газового хаба", - говорится в поздравлении, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что взаимовыгодные связи между двумя странами развиваются весьма динамично, невзирая на сложную международную обстановку.

Путин уверен, что совместными усилиями России и Турции удастся обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса двухстороннего сотрудничества на благо народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности на Евразийском континенте.