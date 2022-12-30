Пропускная способность КТК в 2023 году будет увеличена

30 дек. 14:05

В наступающем году будет значительно увеличена пропускная способность нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщил глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков.

Он напомнил, что президент поручил диверсифицировать коридоры для экспорта углеводородного сырья. В Минэнерго подготовили дорожную карту, которая предусматривает дозагрузку мощностей маршрута Атырау-Самара с дальнейшей транспортировкой в порты Усть-Луга, Новороссийск; развитие транскаспийского международного транспортного маршрута, включающее модернизацию нефтеналивных причалов в Актауском морском торговом порту. "Также планируется увеличение экспорта нефти в КНР, включая расширение некоторых участков нефтепровода Казахстан-Китай", – отметил министр.

По словам Акчулакова, в 2023 году планируется завершить проект устранения узких мест на казахстанском участке КТК, который позволит увеличить пропускную способность с 53,7 млн тонн до 72,5 млн тонн в год.