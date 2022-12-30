Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с Новым годом

30 дек. 14:00

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Нового года, сообщает пресс-служба Кремля.

В послании говорится, что в 2022 году Россия и Азербайджан вышли на новый – союзнический уровень взаимодействия, а также отмечен рекордный рост двустороннего товарооборота. Кроме того, Путин напомнил о динамичном развитии сотрудничества в транспортной и гуманитарной областях, а также межрегиональной кооперации.

"Выражена уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание всего комплекса российско-азербайджанских связей в интересах дружественных народов и упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе", - сказано в поздравлении.