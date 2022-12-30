Пассажир самолета из Таджикистана в Екатеринбург заплатит за курение в воздухе

30 дек. 13:55

Российские транспортные полицейские привлекли к административной ответственности пассажира самолета "Худжанд (Таджикистан) - Екатеринбург", когда воздушное судно село в аэропорту "Кольцово" накануне, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по УрФО.

"Согласно акту командира воздушного судна, пассажир во время полета курил в туалетной комнате самолета", - цитирует сообщение "Интерфакс".

На 25-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья были оформлены два протокола: по ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) и ч.6 ст. 11.17 КоАП РФ (невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений его командира).

В пресс-службе УТ МВД по УрФО уточнили, что за курение на борту самолета пассажир заплатит штраф в размере 500 рублей.