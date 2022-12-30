Азербайджанские пограничники не позволили контрабандистам ввезти наркотики из Ирана

30 дек. 13:44

Азербайджанские пограничники предотвратили контрабанду наркотиков из Ирана, об этом сообщает Госпогранслужба Азербайджана.

В ведомстве пояснили, что примерно в 02:00 накануне, благодаря бдительности пограничников одной из застав отряда "Гейтепе" в районе села Перимбел Ярдымлинского района, а также в 14:30 на территории погранзаставы у села Дашкенд, удалось предотвратить контрабанду наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Преступники в обоих случаях открыли огонь из огнестрельного оружия, что угрожало жизням пограничников, согласно закону "О государственной границе" пограничный наряд в целях предупреждения использовал оружие. Контрабандисты сбежали обратно в Иран и скрылись там.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по обоим направлениям было найдено и изъято более 170 кг наркотиков - более 20 кг героина, более 142 кг марихуаны, 4 кг 792 г метамфетамина, 3 кг 25 г опиума и 81 228 таблеток метадона.

"В связи с произошедшими вооруженными инцидентами была проведена встреча и обмен информацией с представителями пограничных органов Ирана", - пояснили в ГПС Азербайджана.

Ведутся оперативно-следственные мероприятия.