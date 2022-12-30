В АТОР рассказали о привлекательных ценах на зарубежные туры на февраль-март

30 дек. 13:29

Минимальная стоимость тура за границу в феврале-марте начитается от 32 тыс рублей с человека, это хорошая ценовая картина, рассказали в Ассоциации туроператоров России.

Активность бронирований зарубежных туров на февральские и мартовские даты 2023 года хорошая, туристам лучше поторопиться с покупкой путевки по привлекательным ценам, сообщает пресс-служба АТОР.

"Хорошо бронируются Таиланд, ОАЭ, Турция, Египет, есть заявки на Кубу, Индонезию. Туристы все чаще покупают туры за несколько месяцев до начала путешествия. <…> В целом, ценовая картина хорошая - отдохнуть в популярных странах можно минимум за 32 тыс рублей на человека", - говорится в сообщении.

Тур на двоих в феврале на неделю в турецкой Аланье можно приобрести от 57,7 тыс рублей, в Шардже (ОАЭ), недельный отдых на двоих обойдется в 73,2 тыс рублей - как в феврале, так и в марте. Десять дней в Египте в феврале вдвоем можно провести за 85,7 тыс рублей, в марте за восемь дней придется заплатить минимум 102,1 тыс рублей на двоих, поделились в АТОР.