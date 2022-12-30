Как россияне будут отдыхать в 2023 году

30 дек. 13:19

Роструд напомнил о праздниках в 2023 году.

Год начнется с каникул с 1 по 8 января. Следующие длинные выходные случатся в феврале, в честь Дня защитника Отечества россияне отдохнут с 23 по 26 февраля. Международный женский день приходится на середину недели, нерабочим будет 8 марта. Майские праздники позволят отдохнуть с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

День России в стране будет отмечаться с 10 по 12 июня. Последние длинные выходные года придутся на День народного единства, нерабочими будут дни с 4 по 6 ноября.