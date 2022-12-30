Путин поздравил Пашиняна с Новым годом

30 дек. 13:15

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму армянскому премьеру Пашиняну по случаю наступающих Нового года и Рождества, сообщает пресс-служба правительства Армении.

В послании говорится, что в уходящем году страны отметили 30-летие установления дипотношений и 25-ю годовщину подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

"Важно, что в ходе вашего официального визита удалось закрепить стратегическую направленность двустороннего союзничества, наметить шаги по дальнейшему развитию партнерского взаимодействия на различных направлениях - в том числе в форматах ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. Рассчитываю на продолжение нашего диалога и конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня", - говорится в поздравлении.

В заключение российский лидер пожелал Пашиняну крепкого здоровья, благополучия и успехов, а народу Армении – мира и благополучия.