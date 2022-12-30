В Ингушетии отреставрировали старейший ДК

30 дек. 12:51

В Сунже после реконструкции открыли старейший в Ингушетии Дворец культуры. Здание было открыто в 1956 году. «Это большой дом, в котором талантливые люди создают, сохраняют и развивают ценности национальной и отечественной культуры. Убежден, что наличие такой замечательной творческой площадки даст большой импульс для воплощения планов и проектов деятелей искусств Ингушетии», - сказал во время открытия ДК глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

В фойе главной площадки открыты выставка предметов декоративно-прикладного искусства и работ учащихся художественной школы при Дворце культуры, а на втором этаже здания организовали небольшую экспозицию живописи – картин художников Ингушетии.