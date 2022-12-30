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В "Грузинской мечте" назвали помилование Саакашвили аморальным шагом

В &quot;Грузинской мечте&quot; назвали помилование Саакашвили аморальным шагом

Помилование осужденного бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили со стороны действующего президента Саломе Зурабишвили было бы аморальным шагом, заявил глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"Если взять формальную сторону, то право на помилование является абсолютным, однако мораль не является такой категорией. Думаю, что помилование Михаила Саакашвили с учетом всего, что связано с этим процессом – с политикой и пиар-кампанией – то это было бы абсолютно аморальным шагом", – цитирует его Sputnik Грузия.

Он напомнил, что Саакашвили планировал устроить в Грузии беспорядки, а кульминацией этого должно было стать открытие второго фронта.

"Исходя из этого мы, безусловно, должны быть принципиальными в этой борьбе, не должны подаваться на политическую пиар-кампанию и, что самое главное, мы никому не должны позволить политизированного вмешательство в деятельность суда, что и пытается сделать "Нацдвижение" и ее сторонники", - подчеркнул Кобахидзе.

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