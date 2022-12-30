Психолог рассказала, почему в праздники бывает грустно

30 дек. 12:41

Случается, что в праздники накатывает тоска, практикующий психолог, семейный консультант, взрослый и детский психолог клиники «АБИА» Ольга Шорохова рассказала, отчего это происходит, пишет «Доктор Питер».

Грусть в праздники может быть признаком скрытой депрессии, считает специалист. В праздники состояние усугубляется, ведь начинается суета, а человеку трудно справляться и с обычными делами. Проявляются уязвимость, растерянность, приходят панические мысли.

Кроме того, в длинные праздники может стать грустно от одиночества: пока человек работает, учится, занят привычными делами, он не ощущает одиночества.