Си Цзиньпин: Китай готов к глобальному партнерству с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин во время онлайн-встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Китай будет наращивать взаимодействие с Россией и быть с ней глобальными партнерами.

"Перед лицом непростой, далеко неоднозначной международной обстановки мы готовы наращивать стратегическое взаимодействие, предоставлять друг другу возможности для развития, быть глобальными партнерами на благо народов наших стран и в интересах стабильности во всем мире", - сказал он.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что страны продолжат сотрудничать в военно-технической сфере, что поспособствует обеспечению безопасности.

"Конечно, особое место во всем комплексе российско-китайского сотрудничества, наших отношений занимает военное и военно-техническое сотрудничество, которое способствует обеспечению безопасности наших стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах. Нацелены укреплять взаимодействие между ВС России и Китая", - подчеркнул российский лидер.

Помимо этого, глава государства отметил, что двусторонняя координация на международной арене формирует справедливый миропорядок.

"Координация Москвы и Пекина на международной арене, в том числе в рамках Совета безопасности ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, G-20, служат формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка", - считает Путин.

По его словам, Москва и Пекин одинаково смотрят на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" исполняющий обязанности директора Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор исторических наук, профессор Алексей Маслов, Китай в настоящее время настроен на усиление взаимодействия с Россией в трех сферах – политике, экономике и безопасности



"В политической сфере Китаю интересно продолжение выработки единых взглядов на тенденции мирового развития. Это и открытые границы, и прекращение любой изоляционистской политики и любых санкций, от чего страдает как и Китай, так и Россия, и целый ряд других стран. Это приглашение к столу переговоров самых разных стран, в том числе вытесненных за пределы мировой политики, как Иран или Северная Корея. А самое здесь главное – выработка представлений о том, какими должны быть контуры будущего мира, которые устраивают все страны", - прежде всего сказал он.



"В экономической сфере Китаю важна совместная работа по прекращению любых ограничений на легальное перечисление денег, обеспечение открытых тарифов и опять же открытых границ для пересечения легальных товаров. Именно от этой проблемы сейчас страдает Китая – от невозможности свободно поставлять товары по тем или иным территориям", - сообщил Алексей Маслов.



"В сфере безопасности расположены центральные интересы Китая во взаимодействии с Россией. Речь идет не только о военной безопасности, но и о кибербезопасности, и о продовольственной безопасности, и об энергетической. Китай сейчас готов брать на себя целый ряд мер ответственности вместе с Россией, потому что в последние годы Китай развивался как страна, которая делала упор на развитие внутренней политики и стабильности, не стремясь всерьез участвовать в решении мировых проблем, а теперь он понимает: для того, чтобы действительно быть мировой державой, важны не только объемы экономики, но и сотрудничество с другими странами, а также способность совместно решать мировые проблемы", - заключил эксперт.