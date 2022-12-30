Жители и гости Тбилиси смогут бесплатно ездить на метро и автобусах в новогоднюю ночь

30 дек. 12:21

Общественный транспорт в ночь на 1 января в Тбилиси будет работать бесплатно, анонсировал мэр грузинской столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.

По его словам, метро, автобусы, микроавтобусы и канатная дорога Рике-Нарикала будут работать дольше обычного - до 03:00 утра.

"Хочу поблагодарить тех сотрудников Транспортной компании, которые продолжат работать в новогодние часы и будут обслуживать жителей нашего города", - цитирует градоначальника Sputnik Грузия.

Общественный транспорт будет работать бесплатно и до 03:00 утра и в рождественскую ночь.