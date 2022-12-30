С неплательщиков за свет взыскали более 4,5 млрд рублей на Северном Кавказе

30 дек. 12:16

Должники за электричество в регионах СКФО с начала уходящего года заплатили по судебным решениям более 4,5 млрд рублей, рассказали в пресс-службе ПАО "Россети Северный Кавказ".

"С начала года группой компаний "Россети Северный Кавказ" направлено более 40,7 тыс исков о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию на сумму свыше 7,5 млрд рублей. Всего в пользу компании было принято около 28,5 тыс судебных актов на сумму 4,6 млрд рублей", - цитирует сообщение ТАСС.

Рекордсменом по удовлетворенным исковым требованиям стала Кабардино-Балкария - там удалось взыскать более 1,1 млрд рублей. Второе место заняла Северная Осетия с 827,6 млн рублями, затем идет Чечня - 717 млн рублей.