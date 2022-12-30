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Кисловодск отказался от масштабного празднования Нового года 

Кисловодск отказался от масштабного празднования Нового года 

Масштабных мероприятий на праздничных выходных в Кисловодске не планируют,  сообщили в пресс-службе администрации города. В то же время в городе будет много детских, спортивных и патриотических акций. 
Так, с 1 по 8 января на Курортном бульваре будет работать Сердечная почта, а также резиденция Нарзанного Деда Мороза. 4 и 5 января пройдет благотворительная ярмарка в поддержку мобилизованных. Также состоится гастрономический праздник «Нарзанная каша». 
«Новогодние и рождественские праздники пройдут в Кисловодске под девизом #Мывместе#Занаших. С полной афишей можно ознакомиться по ссылке», -сообщил мэр города Евгений Моисеев.

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