Кисловодск отказался от масштабного празднования Нового года 

30 дек. 12:04

Масштабных мероприятий на праздничных выходных в Кисловодске не планируют, сообщили в пресс-службе администрации города. В то же время в городе будет много детских, спортивных и патриотических акций.

Так, с 1 по 8 января на Курортном бульваре будет работать Сердечная почта, а также резиденция Нарзанного Деда Мороза. 4 и 5 января пройдет благотворительная ярмарка в поддержку мобилизованных. Также состоится гастрономический праздник «Нарзанная каша».

«Новогодние и рождественские праздники пройдут в Кисловодске под девизом #Мывместе#Занаших. С полной афишей можно ознакомиться по ссылке», -сообщил мэр города Евгений Моисеев.