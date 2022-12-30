Участнику крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир" вынесли приговор

30 дек. 11:51

Южный окружной военный суд осудил Крыма Эрнеса Аметова за участие в террористической деятельности, сообщает пресс-служба суда.

"Установлено, что подсудимый в 2016 году вступил в действующее на территории Республики Крым структурное подразделение запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир", - сказано в сообщении.

Установлено, что Аметов активно участвовал в мероприятиях ячейки, приобретал навыки для последующей пропаганды и склонения местных жителей к участию в терроризме.

Подсудимого признали виновным по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("участие в деятельности террористической организации") и части 1 статьи 30 и статьи 278 УК РФ ("попытка насильственного захвата власти"). Его приговорили к 11 годам лишения свободы.