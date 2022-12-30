Казахстан увеличит нефтедобычу на Тенгизе на 12 млн тонн в год

30 дек. 11:55

В Минэнерго Казахстана сообщили о планах по увеличению добычи нефти на месторождении Тенгиз на 12 млн тонн в год.

"В нефтедобывающей отрасли продолжаются работы по реализации крупных проектов на трех основных месторождениях страны. На месторождении Тенгиз реализуется проект будущего расширения, который позволит увеличить добычу нефти на 12 млн тонн в год. Общий прогресс работ по проекту по итогам 2022 года составил 95,2%, завершение проекта планируется в 2024 году", - рассказал министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге Службы центральных коммуникаций в пятницу.

Полную загрузку перерабатывающих мощностей заводов на Тенгизе обеспечит проект управления устьевым давлением, добавил министр.