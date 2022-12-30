В Крыму снизился уровень безработицы

30 дек. 11:41

Крым вышел на среднероссийский показатель по безработице, сообщил глава республики Сергей Аксенов, уточнив, что ее уровень в регионе за 2022 год снизился в 1,7 раза.

"Удалось не допустить серьезного спада экономики: годовое снижение объема валового регионального продукта составит лишь 0,5%. Это в пять раз меньше, чем в целом по стране. Уровень безработицы по итогам года снизился в 1,7 раза, до 3,9%. Таким образом, республика вышла на среднероссийские показатели занятости населения. На сегодня количество актуальных вакансий в 2,8 раза превышает численность безработных: на рынке труда более 19 тыс. предложений", - написал Аксенов в Telegram-канале.

Он уточнил, что в экономику региона за девять месяцев вложено 123 млрд рублей инвестиций, что почти на 20% больше, чем в прошлом году. "В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Крым занял седьмое место", - отметил он