РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Армянские военные обстреляли азербайджанские позиции в Кельбаджарском и Дашкесанском районах

Армянские военные обстреляли азербайджанские позиции в Кельбаджарском и Дашкесанском районах

Вечером и ночью 29 декабря подразделения ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Дашкесанском районах, об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Обстрел велся с позиций в направлениях населенных пунктов Юхары Шорджа и Гараиман Басаркечарского района по азербайджанским позициям в направлениях населенных пунктов Зейлик Кельбаджарского района и Астаф Дашкесанского района.

ВС Азербайджана приняли адекватные ответные меры.

В ведомстве подчеркнули, что вся ответственность за возникшую напряженность лежит на военно-политическом руководстве Армении.

905 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version