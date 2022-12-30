Армянские военные обстреляли азербайджанские позиции в Кельбаджарском и Дашкесанском районах

30 дек. 11:36

Вечером и ночью 29 декабря подразделения ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Дашкесанском районах, об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Обстрел велся с позиций в направлениях населенных пунктов Юхары Шорджа и Гараиман Басаркечарского района по азербайджанским позициям в направлениях населенных пунктов Зейлик Кельбаджарского района и Астаф Дашкесанского района.

ВС Азербайджана приняли адекватные ответные меры.

В ведомстве подчеркнули, что вся ответственность за возникшую напряженность лежит на военно-политическом руководстве Армении.