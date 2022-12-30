Декабрь в Москве в два раза перевыполнил норму по осадкам

30 дек. 11:28

В Москве в декабре уже выпало свыше двух месячных норм осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Высота снежного покрова в Москве вновь приблизилась к максимум нынешней зимы. На базовой метеостанции столицы снежный покров достиг отметки в 33 см. Напомню, что самым высоким снежный покров был 19-20 декабря, тогда его высота составляла 34 см", - написал он на своей странице в Telegram.

С начала месяца в столице выпало 106 мм осадков, это 208% нормы. До абсолютного рекорда декабря, установленного в 1874 году, осталось меньше 10 мм.