РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Декабрь в Москве в два раза перевыполнил норму по осадкам

Декабрь в Москве в два раза перевыполнил норму по осадкам

В Москве в декабре уже выпало свыше двух месячных норм осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Высота снежного покрова в Москве вновь приблизилась к максимум нынешней зимы. На базовой метеостанции столицы снежный покров достиг отметки в 33 см. Напомню, что самым высоким снежный покров был 19-20 декабря, тогда его высота составляла 34 см", - написал он на своей странице в Telegram.

С начала месяца в столице выпало 106 мм осадков, это 208% нормы. До абсолютного рекорда декабря, установленного в 1874 году, осталось меньше 10 мм.

1015 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version