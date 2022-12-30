Сотни домов в Шымкенте оказались без газа из-за автомобилиста

30 дек. 11:19

В Шымкенте по вине водителя без газа 30 декабря оказались свыше 600 жилых домов.

"Примерно в 5 часов 30 минут утра в микрорайоне Курсай водитель Opel Vectra, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на газопровод высокого давления. В результате ДТП без газоснабжения остались 612 абонентов частного сектора и промышленное предприятие", - информирует полиция.

В отношении виновника ДТП составлен административный протокол, с мужчины в судебном порядке будет взыскан материальный ущерб, нанесенный газовой компании.