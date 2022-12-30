КТК останется ключевым маршрутом экспорта казахстанской нефти

30 дек. 11:19

Нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума в будущем году останется ключевым маршрутом экспорта нефти из Казахстана, сообщил министр энергетики республики Болат Акчулаков.

"Все же основным направлением экспорта продолжает оставаться КТК. Очень много в этом году работы совместно с коллегами проводилось по поводу неприменения санкций в отношении Каспийского трубопроводного консорциума", - цитирует его Sputnik Казахстан.

По словам главы Минэнерго, сегодня нефтепровод работает нормально, на него не распространяются санкции, никаких запретов на прокачку казахстанской нефти транзитом по этой трубе в направлении черноморских портов нет.