Коронавирус подхватили еще 5,8 тыс россиян

30 дек. 11:16

В России за минувшие сутки выявили 5 810 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 420, в Санкт-Петербурге - 717, в Подмосковье - 147. В Краснодарском крае - 40, в Ставропольском крае - 50, в Крыму - 22, в Дагестане - 19, в Кабардино-Балкарии - 5, в Адыгее - 3, в Карачаево-Черкесии - 3, в Чечне - 5, в Северной Осетии - 3, в Ингушетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 21 792 982.

Госпитализированы за сутки 956 человек. Выздоровели за сутки 7 695 человек, с начала пандемии - 21 200 287.

Умерло за сутки 50 человек, за все время - 393 654.