Телебашни в СКФО включат праздничную подсветку в честь Нового года

30 дек. 11:16

Телебашни Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) в новогоднюю ночь и на время каникул включат праздничную подсветку, сообщили в пресс-службе сети.

Стало известно, что радовать жителей будут телебашни в Грозном, Нальчике и Назрани. «Телебашни РТРС по всей стране встретят наступающий 2023 год праздничной подсветкой. Яркие огни превратят сложные инженерные сооружения, ставшие архитектурными доминантами, в самые высокие художественные новогодние композиции своих городов», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в частности, телебашня в Назрани в новогоднюю ночь и дни каникул окрасится в цвета триколора и залпы светового салюта. Праздничную подсветку получат также сооружения в Грозном и Нальчике.