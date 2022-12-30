ЕАЭС и Иран могут заключить соглашение о зоне свободной торговли в ближайшие полгода

30 дек. 10:58

Соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном может быть заключено в первой половине будущего года, заявил глава коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

По его словам, стороны находятся в достаточно высокой степени готовности для перехода к полноценному договору, на данный момент действует временное соглашение - оно дает положительные результаты.

"Хотелось бы, чтобы соглашение было подписано в первом полугодии 2023 года, чтобы мы имели возможность запустить ратификационные процедуры незамедлительно", - приводит слова Мясниковича ТАСС.

Глава коллегии ЕЭК добавил, что такая же работа ведется с Египтом, проведено уже пять раундов переговоров, которые вышли на решающую стадию.