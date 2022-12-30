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Центральный парк Владикавказа украсили обновленные входы

Центральный парк Владикавказа украсили обновленные входы

Входы в Центральный парк Владикавказа открыли после реконструкции, информирует  пресс-службе горадминистрации.

Сообщается, что была ликвидирована автостоянка на входе в парк со стороны улицы Горького, на ее месте будет пешеходная зона, покрытая брусчаткой. На входе разбиты газоны, высажены деревья и кустарники.

 Входную группу облицевали гранитом, который привезли из Казахстана, а также оборудовали пандусами. Со стены на границе парка и города сняли современную облицовку и отреставрировали старинную каменную кладку.

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