Центральный парк Владикавказа украсили обновленные входы

30 дек. 10:55

Входы в Центральный парк Владикавказа открыли после реконструкции, информирует пресс-службе горадминистрации.

Сообщается, что была ликвидирована автостоянка на входе в парк со стороны улицы Горького, на ее месте будет пешеходная зона, покрытая брусчаткой. На входе разбиты газоны, высажены деревья и кустарники.

Входную группу облицевали гранитом, который привезли из Казахстана, а также оборудовали пандусами. Со стены на границе парка и города сняли современную облицовку и отреставрировали старинную каменную кладку.