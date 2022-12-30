Фонд кино профинансирует экранизации "Бременских музыкантов" и "Мастера и Маргариты"

30 дек. 10:54

Фонд кино назвал кинопроекты, которые получат финансовую поддержку, к получению поддержки утверждены 10 национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства и 4 национальных фильма иных организаций кинематографии.

Будут выделены субсидии на производство фильма "Воланд" по роману "Мастер и Маргарита", на экранизацию "Бременских музыкантов" студией Никиты Михалкова, на съемки фильма "Волшебник Изумрудного города", на мюзикл об Александре Пушкине "Пророк", на картину "Лед 3".

Кроме того, поддержку Фонда получат фильмы "Альпийская баллада", "Льенсо", "За ВДВ" и "Ополченец".