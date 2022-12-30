ФНБ приспособили к вызовам, стоящим перед Россией

30 дек. 10:41

В России утверждена новая нормативная структура средств Фонда национального благосостояния в иностранной валюте и золоте. Такое сообщение распространил Минфин.

"Новая нормативная структура активов ФНБ исключает возможность инвестирования средств Фонда в активы, номинированные в долларах США", - пояснили в ведомстве.

Для гибкости при инвестировании средств ФНБ определено, что фактические минимальные доли каждого из активов могут быть равными нулю, максимальные доли же ограничены китайскими юанями (60%) и безналичным золотом (40%), ранее они составляли 30% и 20% соответственно.

В министерстве добавили, что в данный момент остатки на счетах ФНБ в фунтах стерлингов и японских иенах в ЦБ РФ обнулены.

"В результате данных изменений валютная структура ФНБ стала лучше адаптирована к вызовам, стоящим перед Российской Федераций в текущих макроэкономических и геополитических условиях", - указали в Минфине.