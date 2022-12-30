В Краснодарском крае будет сухо и тепло

30 дек. 10:26

Согласно прогнозам синоптиков, 30 декабря, в Краснодарском крае ожидается сухая и тёплая погода, осадков не прогнозируют. Ветер будет умеренным.

«Температура воздуха на Кубани достигнет 6…11 градусов тепла. В горах днем столбики термометров покажут до +5 градусов. На Черноморском побережье воздух местами прогреется до +14 градусов. Также в прибрежных городах усилится ветер», - говорится в прогнозе.

Уточняется, что 31 декабря также будет теплым, осадков не ожидается. Воздух в столице Кубани прогреется до +11 градусов.