В Дагестане рассказали о ближайшем спаде гриппа

30 дек. 10:22

Дагестан преодолевает пик распространения гриппа и ОРВИ, заболеваемость пойдет на спад во время новогодних каникул, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Эпидемический порог на сегодняшний день превышен по всей республике и во всех возрастных группах, однако больше всего заболевших среди несовершеннолетных.

Как отметили специалисты, в Каспийске и Буйнакском районе заболеваемость выше, чем в среднем по Дагестану.

По состоянию на 20 декабря из-за распространения гриппа и ОРВИ на карантин в Дагестане ушли порядка 60 школ и детских садов.