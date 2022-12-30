Армения солгала в суде ООН 

Официальные органы Армении подали иск в Международный суд ООН с требованием обязать власти Азербайджана разогнать мирную акцию протеста экоактивистов в Карабахе, дабы незаконные перевозки оружия в Карабах и нелегальный вывоз азербайджанского имущества из Карабаха по Лачинской дороге были возобновлены.

Напомним, что ранее со сходным требованием Армения обращалась к Совету Безопасности ООН, однако тогда дискуссия свелась к озвучиванию лжи Еревана, оглашению Баку фактов о подлинном положении дел на Лачинской дороге и выражению членами СБ ООН обеспокоенности общей ситуацией.

После этого Ереван стал открыто, не стесняясь в выражениях, выражать недовольство действиями российских миротворцев, которые блокируют проезд незаконных грузов по Лачинской дороге – при том, что для гуманитарных грузов и поездок дорога была открыта все эти дни. Об этом высказались и премьер-министр Никол Пашиняна, и спикер парламента Ален Симонян, и глава МИД Арарат Мирзоян, и секретарь СБ Армении Армен Григорян. Дошло до дипломатического демарша, когда Мирзоян в последний момент и без извещения отменил визит в Москву для переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

В итоге общая ситуация вокруг Лачинской дороги на конец года выглядит следующим образом. Экоактивисты стоят у дороги и требуют пропустить специалистов Минэкологии и Минэкономики Азербайджана, а также AzerGold к золоторудному месторождению Гызылбулаг и медно-молибденовому месторождению Демирли для мониторинга их состояния. Потребность в этом возникла из-за возобновления незаконной добычи руды нелегально проникшим в Карабах беглым миллиардером Рубеном Варданяном. Разграбление полезных ископаемых Азербайджана прекращено, так же как остановлен их вывоз в Армению вместе с ввозом в зону временного размещения миротворцев армянских военных, мин и оружия.

Экоактивисты не мешают автомобильному движению по Лачинской дороге, ежедневно публикуются видео о проезде по ней нескольких десятков машин, в том числе с людьми, выезжающими в Армению на лечение. Дорога закрыта для нелегальных грузов не властями Азербайджана и тем более не протестующими, а российскими миротворцами. При этом команда Пашиняна, желающая возобновить вооружение Карабаха, и Варданян, стремящийся продолжить воровство золота, меди и молибдена в Азербайджане, организовали видимость гуманитарного кризиса: лидеры сепаратистов не позволяют карабахским армянам пользоваться Лачинской дорогой и заставляют их ходить на "ответные" акции протеста, малочисленные и редко длящиеся больше пары часов.

На международном уровне Ереван, игнорируя все доказательства того, что Лачинская дорога открыта и по ней ездят автомобили, заявляет, что она полностью закрыта. Из этого и еще одной лжи – о том, что в зоне временного размещения российских миротворцев живет на порядок больше армян, чем на самом деле – выводится мысль о гуманитарной катастрофе, которой в реальности нет. В реальности есть лишь приведение Лачинского коридора в соответствие с официальными документами: он функционирует для гуманитарных грузов, а для нелегальных перевозок не функционирует.

Пашинян и Варданян, очень недовольные восстановлением законности в Лачинском коридоре, теперь обратились в Международный суд ООН с тем же самым комплексом откровенной лжи, разваливающейся при первой же поверхностной проверке открытых источников. В иске вновь сказано о блокаде Лачинской дороги Азербайджаном (хотя блокируют российские миротворцы и только незаконные грузы) и о тяжелом положении в связи с этим выдуманного числа карабахских армян (проблемы которым создают исключительно сами Пашинян и Варданян).

Чтобы довести лживость иска до абсурда, юристы Еревана предлагают МС ООН рассматривать его в рамках Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации – при том, что жертвами дискриминации в Карабахе и окружающих районах стали именно азербайджанцы, которых три десятка лет назад убивали и изгоняли с родной земли армянские националисты. Азербайджан не дискриминирует карабахских армян, ведь они являются его гражданами, равными в правах с другим населением республики. Скорее уж стоит говорить о многолетней дискриминации карабахских армян властями Армении, использующими их как внешнеполитический инструмент.

Вердикт МС ООН можно предугадать уже сейчас: составленный из лжи и вранья иск Армении не будет удовлетворен. Однако Ереван на этом вряд ли успокоится, ведь от идеи накачать Карабах оружием и военными, чтобы толкнуть карабахских армян на новую войну против азербайджанской армии, он еще не отказался. Да и Варданяну хотелось бы продолжить грабеж рудников. А значит, ситуация вокруг Лачинской дороги перейдет в 2023 год.

Справедливое разрешение этой ситуации очевидно: допуск азербайджанских экспертов на месторождения, депортация Рубена Варданяна из Азербайджана, установление азербайджанского КПП на въезде из Армении на Лачинскую дорогу. Именно об этом и ведутся сейчас переговоры между Баку и Москвой, пока Ереван подает поддельные бумаги в международные организации.