Узбекская актриса победила на "Мисс international 2022" в Японии

30 дек. 10:18

Приз на международном конкурсе красоты "Мисс international 2022" в Японии взяла участница от Узбекистана Нигина Фахриддинова.

Всего в конкурсе участвовали представительницы 68 стран. Узбекистан впервые за 60 лет принял участие в конкурсе, дебют оказался победным - Нигина получила приз в одной из четырех специальных номинаций.

Модель, актриса и блогер впервые участвовала в столь крупном конкурсе. Победу ей принесла номинация "Лучший национальный костюм", девушка представила исторический национальный костюм "Паранжа".

Нигина Фахриддинова является "Мисс Интернешнл 2020-2022", "Мисс Интерконтиненталь-2019".