Источники сообщили о разработке в России новой мобильной ОС

30 дек. 10:16

Российские компании VK, "Яндекс", Сбербанк и ПАО "Ростелеком" намерены создать компанию, которая разработает мобильную операционную систему на базе открытого кода Android и совместимые с ней мобильные сервисы, передает "Коммерсантъ", ссылаясь на собственные источники.

Новая ОС будет создаваться для потребительского сегмента, сервисы будут призваны заменить Google Mobile Services.

Один из источников пояснил, что формального консорциума пока нет, однако все компании готовы объединиться для заявленной цели, "чтобы их приложения обладали адекватным функционалом".

Уточняется, что создание новой ОС будет вестись параллельно с развитием экосистемы на базе ОС "Аврора" - последняя будет использоваться в корпоративном и государственном секторе.