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Москва предновогодняя (фоторепортаж)

"Вестник Кавказа"

Новый год и православное Рождество в России уже много веков отмечают широко. Как и в давние времена люди наряжаются, гуляют, играют, веселятся, кружатся на новогодних каруселях, разыгрывают представления.

Повелевает праздником главный волшебник – дед Мороз. На площадках Фестиваля "Путешествие в Рождество" деду Морозу помогают  Дед Трескун из Новгородской области, якутский хранитель холода Чысхаан, эвенкийский Дед Мороз Амака Инин из Красноярского края и Шахта Баба из республики Дагестан. 

В эти дни в Москве работает 32 площадки, где можно попробовать праздничные блюда, купить изделия народных промыслов и продукты, встретиться с былинными и сказочными персонажами. 

 

Москва предновогодняя (фоторепортаж)
Москва предновогодняя (фоторепортаж)
Москва предновогодняя (фоторепортаж)
Москва предновогодняя (фоторепортаж)
Москва предновогодняя (фоторепортаж)
Москва предновогодняя (фоторепортаж)
Москва предновогодняя (фоторепортаж)
Москва предновогодняя (фоторепортаж)
Москва предновогодняя (фоторепортаж)
Москва предновогодняя (фоторепортаж)
Москва предновогодняя (фоторепортаж)
Москва предновогодняя (фоторепортаж)
Москва предновогодняя (фоторепортаж)
Москва предновогодняя (фоторепортаж)
Москва предновогодняя (фоторепортаж)
Москва предновогодняя (фоторепортаж)
Москва предновогодняя (фоторепортаж)
Москва предновогодняя (фоторепортаж)
Москва предновогодняя (фоторепортаж)
Москва предновогодняя (фоторепортаж)
Москва предновогодняя (фоторепортаж)
Москва предновогодняя (фоторепортаж)
Москва предновогодняя (фоторепортаж)
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