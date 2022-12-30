Москва предновогодняя (фоторепортаж)

Новый год и православное Рождество в России уже много веков отмечают широко. Как и в давние времена люди наряжаются, гуляют, играют, веселятся, кружатся на новогодних каруселях, разыгрывают представления.

Повелевает праздником главный волшебник – дед Мороз. На площадках Фестиваля "Путешествие в Рождество" деду Морозу помогают Дед Трескун из Новгородской области, якутский хранитель холода Чысхаан, эвенкийский Дед Мороз Амака Инин из Красноярского края и Шахта Баба из республики Дагестан.

В эти дни в Москве работает 32 площадки, где можно попробовать праздничные блюда, купить изделия народных промыслов и продукты, встретиться с былинными и сказочными персонажами.