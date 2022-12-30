Грузинские аллергологи призвали отказаться от новогодних салютов

Тбилисский центр аллергологии и иммунологии призвал жителей Грузии отказаться от запуска фейерверков в новогодние праздники.
В организации пояснили, что из-за пиротехники воздух загрязняется компонентами металла и вредными газами.
"В результате вдыхания загрязненного воздуха, высокому риску подвергаются лица с заболеваниями верхних дыхательных путей, а особенно те люди, чья астма не хорошо контролируется", - цитирует сообщение Sputnik Грузия.
В центре указали, что вдыхание токсических веществ может спровоцировать спазм бронхов, затруднение дыхания, "удушье", кашель, выделения из носа, слезотечение и другие симптомы, причем как у здоровых, так и у людей с проблемами дыхательной системы.
При попадании в зону использования взрывчатых веществ специалисты рекомендуют выпить препараты от аллергии, а в случае попадания их в здание - проветрить комнату, вымыть глаза и лицо. И, конечно, лучше не стоять под фейерверками.