Грузинские аллергологи призвали отказаться от новогодних салютов

30 дек. 9:53

Тбилисский центр аллергологии и иммунологии призвал жителей Грузии отказаться от запуска фейерверков в новогодние праздники.

В организации пояснили, что из-за пиротехники воздух загрязняется компонентами металла и вредными газами.

"В результате вдыхания загрязненного воздуха, высокому риску подвергаются лица с заболеваниями верхних дыхательных путей, а особенно те люди, чья астма не хорошо контролируется", - цитирует сообщение Sputnik Грузия.

В центре указали, что вдыхание токсических веществ может спровоцировать спазм бронхов, затруднение дыхания, "удушье", кашель, выделения из носа, слезотечение и другие симптомы, причем как у здоровых, так и у людей с проблемами дыхательной системы.

При попадании в зону использования взрывчатых веществ специалисты рекомендуют выпить препараты от аллергии, а в случае попадания их в здание - проветрить комнату, вымыть глаза и лицо. И, конечно, лучше не стоять под фейерверками.