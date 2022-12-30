Рекламу производителей Дагестана будут продвигать за рубежом

30 дек. 9:46

Центр поддержки экспорта Дагестана поможет местным производителям разместить рекламу за рубежом, сообщил журналистом руководитель центра Руслан Абаскулиев, уточнив, что проект будет реализован в следующем году.

«Мы прорабатываем новую меру поддержки. Будем рекламировать нашу продукцию за рубежом. <> На рекламу производителям необходимо [затратить] 200−250 тысяч рублей, однако не каждый хочет рисковать и тратить свои деньги. Мы сделаем первые шаги и поможем им», сказал он.

Уточняется, что рекламные ролики с дагестанской продукцией будут продвигать в том числе через блогеров и ютуб-каналы в Объединенных Арабских Эмиратах.