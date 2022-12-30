РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Рекламу производителей Дагестана будут продвигать за рубежом

Рекламу производителей Дагестана будут продвигать за рубежом

Центр поддержки экспорта Дагестана поможет местным производителям разместить рекламу за рубежом, сообщил журналистом руководитель центра Руслан Абаскулиев, уточнив, что проект будет реализован в следующем году.

«Мы прорабатываем новую меру поддержки. Будем рекламировать нашу продукцию за рубежом. <> На рекламу производителям необходимо [затратить] 200−250 тысяч рублей, однако не каждый хочет рисковать и тратить свои деньги. Мы сделаем первые шаги и поможем им», сказал он.

Уточняется, что рекламные ролики с дагестанской продукцией будут продвигать в том числе через блогеров и ютуб-каналы в Объединенных Арабских Эмиратах.

1030 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version