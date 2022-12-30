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"Вкусно - и точка" придет в Узбекистан?

&quot;Вкусно - и точка&quot; придет в Узбекистан?

Российская компания "Система ПБО", которая управляет сетью ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка", направила заявку на регистрацию товарного знака в Узбекистане, такие данные опубликованы на портале госуслуг по интеллектуальной собственности Минюста республики.

Согласно им, 28 декабря были поданы заявки на два товарных знака - Mazali va nuqta и Lazzatli va nuqta, оба переводятся как "Вкусно - и точка".

Ранее стало известно, что "Вкусно - и точка" может заняться продажей франшизы и выйти на рынки стран СНГ и других зарубежных стран, где нет "Макдоналдса".

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