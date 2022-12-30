Глава дагестанского села подарил мужчине-инвалиду поношенную женскую одежду

30 дек. 9:41

Житель села Моллакент Курахского района, являющийся инвалидом первой группы, получил от властей поношенную женскую одежду в качестве новогоднего подарка, сообщает телеграм-канале Mash Gor.

66-летний Тажидин Мустафаев пять лет живет с первой группой инвалидности. В результате нескольких инсультов мужчина не ходит и не разговаривает.

"Помощь принес глава администрации села Моллакент Минетулах Алиев. Инвалиду первой группы, взрослому мужчине принесли женские вещи: юбка, кофта. Старые вещи. Отец мой инвалид пять лет, первый раз мы получаем помощь. Как можно лежачему человеку, тем более мужчине такие вещи отправить?", –сказал сын инвалида.