КБР и Ставрополье получат 4 млрд рублей на строительство медучреждений

30 дек. 9:32

Ставропольский край и Кабардино-Балкария в ближайшие два года получат 4 млрд рублей из федерального бюджета на строительство медицинских учреждений. Текст распоряжения опубликован на сайте Правительства РФ.

Уточняется, что из федерального бюджета будет выделено 550 миллионов рублей в 2023 году и 750 миллионов рублей в 2024 году на строительство онкологического диспансера на 250 мест в Нальчике. Открытие диспансера запланировано на 2026 год.

Ставрополье получит почти 1,9 млрд рублей на строительство лечебно-диагностического корпуса в краевом клиническом онкологическом диспансере. Корпус на 376 коек планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.