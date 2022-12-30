Гран-при кинофестиваля в Ингушетии взял фильм о герое "Небо"

30 дек. 9:28

Главный приз на Международном кинофестивале "Золотая башня" в Ингушетии завоевал художественный фильм "Небо" режиссера Игоря Копылова, повествующий о подвиге российского летчика Олега Пешкова, пишет ТАСС.

"Фильм "Небо" режиссера Игоря Копылова победил на VIII Международном кинофестивале "Золотая башня" в Ингушетии и получил Гран-при. Приз за лучшую женскую роль достался Марии Мироновой, сыгравшей в фильме "Небо" Гелену, жену главного героя Олега Сошникова", - сообщили в пресс-службе кинокомпании "Триикс Медиа", снявшей ленту.

Фильм основан на реальных событиях, это первая кинолента и о спецоперации ВС РФ в Сирии.

В фестивале приняли участие свыше 50 художественных и документальных фильмов из разных регионов России, в том числе республик Северного Кавказа, а также из стран СНГ, Мозамбика и ЮАР.