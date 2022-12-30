Опрос показал, какой индексации зарплаты хотят россияне

30 дек. 9:29

Большинство россиян - 58% - хотели бы, чтобы им подняли зарплату хотя бы на 15-20%, такие результаты дал опрос "HR Lab. - Лаборатория HR Инноваций" и платформы "Академия здоровья" "АльфаСтрахования".

Еще 17% респондентов желают, чтобы их доход вырос на 30-35%, уточняет ТАСС.

Кроме того, большинство сотрудников компаний в регионах (64%) надеются, что их зарплаты будут проиндексированы выше инфляции.

Что касается годовой премии, то большинство выразили желание, чтобы она была равной окладу. Однако 5% опрошенных стремятся получить двух- или трехкратную сумму.